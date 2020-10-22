SGK İl Müdürü Süleyman Lale, ETSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

SGK İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Lale ziyarette yaptığı konuşmada, 1 Temmuz'dan önce kısa çalışma nakdi ücret desteğine başvurarak yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin normalleşme desteğinden yararlanabileceklerini belirtti.

Prim desteği uygulamasının 31 Aralık'a kadar uygulanacağını aktaran Lale, "Destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek. Prim desteği tutarının destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık bin 103,6 lira olacak." ifadelerini kullandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da salgınında hem işçiyi hem işvereni korumaya yönelik çıkarılan desteklerin mücadeleye büyük katkı sağladığını kaydetti.