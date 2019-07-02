Son Dakika Haberleri: SGK İl Müdürü Uçar'dan Başkan Gültekin'e ziyaret
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SGK İl Müdürü Uçar'dan Başkan Gültekin'e ziyaret

45 dakika önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.

SGK İl Müdürü Uçar'dan Başkan Gültekin'e ziyaret, System.String[]
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette SGK İl Müdürü Orhan Uçar Başkan Gültekin'e çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Başkan Lokman Gültekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uçar'a teşekkür etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Kurumu, Lokman Gültekin, Orhan Uçar, Erzincan, Güncel
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