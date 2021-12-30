SGK İl Müdürü Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yavuz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Yavuz, yaşam kategorisinde Tayfun Coşkun'un çektiği "Gecenin ışığı", haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarına oy verdi. Spor kategorisinde ise Yavuz'un tercihi Ali Atmaca'nın, "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafı oldu.

Yavuz, Anadolu Ajansı'nın ilkeli haberciliği ve dünya standartlarındaki nitelikli işleriyle çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğine dikkati çeken Yavuz, hepsinin birinciliğe değer olduğunu vurguladı.