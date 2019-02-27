Sgk İl Müdürü Yurt Şenel'den Yapılandırma Uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Amasya
İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, borç yapılandırmasında ödeme süre uzatımının 28 Şubat
'ta sona ereceği uyarısında bulundu.
Şenel, yaptığı açıklamada, yapılandırmada birinci ve ikinci taksitleri ve peşin ödemeyi zamanında ödemeyenler için verilen sürenin 28 Şubat'ta sona ereceğini anımsattı.
7143 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde, ödemelerini süresinde gerçekleştiremediği için yapılandırması iptal olanların 28 Aralık
2018 itibarıyla ödemesi gerekip de ödenmemiş olan tutarları 28 Şubat 'a kadar ödemesi halinde yapılandırmadan faydalanacaklarını ifade eden Yurt Şenel, şunları aktardı:
"5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 28 Şubat 2019 dahil tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ve önceki aylara ilişkin kalan prim
borçlarına 1 Nisan
2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için sistem tarafından gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır."
"Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecekler"
Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacağına işaret eden Yurt Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşverenlerimiz ve sigortalılarımız, ödenmeyen taksit tutarlarının ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta prim teşvik ve destek uygulamalarından yararlanılabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecekler. İhlale neden olan tutarları 28 Şubat tarihine kadar geç ödeme zammı ile ödenmesi şartıyla, yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılan ödemeler nispetinde, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. İhale konusu işler ile inşaat işyerleri için, tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir."