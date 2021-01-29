SGK İl Müdürü Yurt Şenel'den yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nurcan Yurt Şenel, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat'ta mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Şenel, gazetecilere, başvuru yapacak vatandaşların alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 31 Mart'a kadar yapmaları gerektiğini söyledi.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizlerin yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacağını anlatan Şenel, şunları kaydetti:

"Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksidinin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksit ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Başvuru yapacakların son gün olan 1 Şubat'ı beklemeden e-sigorta ve e-devlet kanalıyla internet üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılandırma fırsatını kaçırmamaları gerekmektedir."