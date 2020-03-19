SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor - Son Dakika

SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor

7 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), korona virüs önlemi nedeniyle işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını istiyor.

SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), korona virüs önlemi nedeniyle işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını istiyor.


SGK Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (covid-19) kapsamında SGK tarafından bazı tedbirler alındı. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunmak amacıyla bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarca bir dizi önlem alınmış olup, bu önlemlerin artırılması çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda kurumumuz paydaşları olan sigortalı, emekli, hak sahibi ve işverenler, müdürlüğümüze gelmeden e- Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecektir" denildi.


Ayrıca sigortalılık, emeklilik, hak sahipliği, işveren işlemleri ile ilgili kuruma gelmeden bilgi almak için SGK Malatya İl Müdürlüğü'nün 0 422 324 88 44 numarasını, sağlık geri ödemeleri ile ilgili bilgi almak içinse Malatya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 0422 326 30 30 numaralarının aranabileceği kaydedildi. - MALATYA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

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