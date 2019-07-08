Son Dakika Haberleri: SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı
Son Dakika Güncel Haber

SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı

49 dakika önce

İzmir Valiliğine bağlı Sgk İzmir il Müdürü Ekrem Gülcemal'in destekleriyle devam eden şehit aileleri ziyaretleri büyük özveri ve hassasiyetle devam ediyor..

SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı, System.String[]

Cuma günü yapılan şehit yakını ziyaretlerinde Soma 301 faciasının şehitleri de unutulmadı..

Kınık Sosyal Yard Vakfı Müdürü Fatih Durmaz ve SGK İl Müdürlüğü Özel Kalem görevlisi Salih Aydın ile birlikte yürütülen çalışmada Kınık İlçesi ve köylerinde bulunan TSK, Emniyet ve Maden şehitlerimiz aileleriyle birlikte yad edildi..Çalışma kapsamında ailelerin gönülleri alındı, şehitlerimizin unutulmadıkları hatırlatılarak olası sorunlara yerelde çözümler arandı..Kınık bölgesinde ziyaretlerin devam edeceği bildirildi..

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kınık, Soma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Maçka uçağı, Şehit Eren Bülbül için ilk seferinde Trabzon'a uçtu 'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı Son dakika! Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]