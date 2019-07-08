SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı

Cuma günü yapılan şehit yakını ziyaretlerinde Soma 301 faciasının şehitleri de unutulmadı..

Kınık Sosyal Yard Vakfı Müdürü Fatih Durmaz ve SGK İl Müdürlüğü Özel Kalem görevlisi Salih Aydın ile birlikte yürütülen çalışmada Kınık İlçesi ve köylerinde bulunan TSK, Emniyet ve Maden şehitlerimiz aileleriyle birlikte yad edildi..Çalışma kapsamında ailelerin gönülleri alındı, şehitlerimizin unutulmadıkları hatırlatılarak olası sorunlara yerelde çözümler arandı..Kınık bölgesinde ziyaretlerin devam edeceği bildirildi..