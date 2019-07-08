SGK İzmir, 301 Madenci şehitlerini unutmadı
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İzmir Valiliğine bağlı Sgk İzmir il Müdürü Ekrem Gülcemal'in destekleriyle devam eden şehit aileleri ziyaretleri büyük özveri ve hassasiyetle devam ediyor..
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
Cuma günü yapılan şehit yakını ziyaretlerinde Soma 301 faciasının şehitleri de unutulmadı..
Kınık Sosyal Yard Vakfı Müdürü Fatih Durmaz ve SGK İl Müdürlüğü Özel Kalem görevlisi Salih Aydın ile birlikte yürütülen çalışmada Kınık İlçesi ve köylerinde bulunan TSK, Emniyet ve Maden şehitlerimiz aileleriyle birlikte yad edildi..Çalışma kapsamında ailelerin gönülleri alındı, şehitlerimizin unutulmadıkları hatırlatılarak olası sorunlara yerelde çözümler arandı..Kınık bölgesinde ziyaretlerin devam edeceği bildirildi..
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