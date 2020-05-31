SGK Köprülü Kavşağı için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SGK Kavşağı'nda inşa edilecek yeni ulaşım projesi için 22 Haziran'da ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda üstlendikleri misyon ve vizyon gereği adımları kararlılıkla attıklarını vurguladı.

Sakarya'nın girişi niteliğinde olan SGK Kavşağı'nda yeni bir ulaşım projesini hayata geçireceklerini daha önce aktardığını anımsatan Yüce, "Hamdolsun bugün yeni bir gelişmeyi daha hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah 22 Haziran Pazartesi günü SGK Köprülü Kavşağı için yapım ihalesine çıkıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

3 ilçeye geçişler rahatlayacak

SGK Köprülü Kavşağı'nın ulaşımda bölgeye rahatlık getireceğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere projemizi hayata geçireceğimiz SGK Kavşağı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundan girişlerde araçların en çok kullandığı bölge. Orhangazi Caddesi üzerinde de zaman zaman trafik yoğunlukları oluşuyor. İnşa edeceğimiz köprülü kavşak ile direkt geçişler sağlanabilecek. Orhangazi Caddesi üzerinden gelen araçlar kavşağın altından kolaylıkla yolculuklarına devam edebilecek. Erenler, Serdivan ve Adapazarı ilçelerimizin kesişim noktasında yer alan SGK Kavşağı her üç ilçemize de ulaşımları rahatlatacak."