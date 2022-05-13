SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi - Son Dakika
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SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

13.05.2022 12:55
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödedik.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödedik. Kovid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı, Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi.

Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında ziyaretler, paneller, konferanslar düzenleyeceklerini belirtti.

2021 yılında 633 milyar liralık gelir elde ettiklerini, aynı dönemde 654 milyar liralık gider gerçekleştiğini bildiren Ceylan, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 97'ye ulaştığını, bu oranın SGK tarihinde en üst nokta olduğunu vurguladı.

"Sosyal güvencesi olmayanlar 150 lira ödeyerek sağlık yardımlarına ulaşabilirler"

SGK reformundan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili düzenleme olduğuna işaret eden Ceylan, nüfusun yüzde 99,5'inin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını belirtti.

Ceylan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da ayda 150 lira ödemesiyle hem kendileri hem de eş ve çocuklarının sağlık yardımlarına ulaşabildiğini ifade etti.

41 bin 680 sağlık hizmeti sunucusu vasıtasıyla hizmetleri vatandaşlara sunmaya çalıştıklarını aktaran Ceylan, "2021 yılında sağlık hizmeti sunucularına 864 milyon başvuru yapıldı, bu kapsamda 177 milyar liralık sağlık harcaması gerçekleştirildi." diye konuştu.

Teşvik uygulamalarının da sürdüğünü belirten Ceylan, aktif 23 teşvik uygulamasının şu anda devam ettiğini aktardı.

e-Devlet'te en çok uygulaması olan kurumun SGK olduğunu dile getiren Ceylan, 2021'de 306 milyon tıklanma aldığını kaydetti.

13,5 milyon emeklinin bulunduğunu aktaran Ceylan, "2021 yılında 810 bin kişiye emekli aylığı bağlamışız. 2021 yılında emeklilerimize 406 milyar emekli aylığı ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Kovid-19 sürecinde yapılan ödemeler

Kovid-19 sürecince SGK'nin öneminin bir kez daha görüldüğünü anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dönemi istirahat paralarının yoğunlaştığı bir dönemdi. Kovid-19 sürecinde sosyal güvenliğin, sağlık güvencesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu dönemde pek çok teşvik uygulaması, ödeme yapıldı. Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödedik. Kovid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı, Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptık."

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Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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