Sgk Mudanya Şubesi Yeni Yerinde
1 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde SGK yeni yerine taşındı.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde SGK
yeni yerine taşındı. Belediye İş
Merkezi'nde hizmet vermekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu
Mudanya Şubesi, Siteler Mahallesi'nde kendisine ait yeni binasına taşındı. Yeni binada hizmet vermeye başlayan SGK, 28.01.2019 tarihi itibariyle faaliyetlerini burada sürdürüyor. SGK'nın yeni binası Siteler Mahallesi Aşiyan Sokak'ta itfaiye karşısında bulunuyor. Yeni binada bütün hizmetleri verdiklerini belirten Şube Müdürü Nihat Taşdemir, "Mudanyalılara burada daha iyi imkanlarla hizmet vereceğiz. Mudanya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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