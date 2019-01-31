Son Dakika Haberleri: Sgk Mudanya Şubesi Yeni Yerinde

Sgk Mudanya Şubesi Yeni Yerinde

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde SGK yeni yerine taşındı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde SGK yeni yerine taşındı.

Belediye İş Merkezi'nde hizmet vermekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Mudanya Şubesi, Siteler Mahallesi'nde kendisine ait yeni binasına taşındı. Yeni binada hizmet vermeye başlayan SGK, 28.01.2019 tarihi itibariyle faaliyetlerini burada sürdürüyor. SGK'nın yeni binası Siteler Mahallesi Aşiyan Sokak'ta itfaiye karşısında bulunuyor. Yeni binada bütün hizmetleri verdiklerini belirten Şube Müdürü Nihat Taşdemir, "Mudanyalılara burada daha iyi imkanlarla hizmet vereceğiz. Mudanya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Belediye İş, Bursa, Mudanya, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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