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SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi

21.08.2021 17:52
SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi, System.String[]

Manisa Hemşehri Kültürleri Derneği Başkanı Ragıp Güneş beraberinde dernek başkanlarıyla Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt'u ziyaret etti.

Manisa Hemşehri Kültürleri Derneği Başkanı Ragıp Güneş beraberinde dernek başkanlarıyla Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt'u ziyaret etti. Kurt ziyaret sırasında dernek başkanlarını 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgilendirdi.

Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Hemşehri Kültürleri Derneği bünyesinde yer alan başkanları Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bu tür ziyaretleri oldukça önemsediklerini kaydeden Kurt, devlet kurumlarının vatandaşlarla gönül köprüleri kurabilmesi, bir muhabbet ikliminde hizmet üretebilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Kurt, "Artık devlet kurumlarında idare anlayışında fevkalade büyük değişimler ve dönüşümler var. Devlet kurumları vatandaşa hizmet üretirken, bu hizmeti kaliteli, verimli güler yüzlü bir şekilde üretmekle mükellef. Bizde bunu Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerek elektronik devlet üzerinden sağlamış olduğumuz 162 adet hizmetle, gerekse ilçelerde kurmuş olduğumuz merkez müdürlüklerimiz sayesinde vatandaşımıza yerinde hizmeti ulaştırmak suretiyle karşılayabilmekteyiz. İlimizde de kamu kurumlarıyla olduğu kadar ticaret ve sanayi odalarımız, mali müşavirler odalarımız, esnaf ve sanatkarlar odalarımız, şehit yakını ve gazilerimizle ilgili derneklerimiz, engelli derneklerimiz gibi birçok sivil toplum örgütümüzle de yakın, ikili ilişkilerimiz var. O hizmetlerimizi vatandaşlarımıza doğru ve etkin anlatılabilmesi noktasında da büyük önem taşıyor. Çünkü sizler gibi sivil toplum örgütleri sayesinde biz hizmetlerimizi ve mesajlarımızı vatandaşlarımıza daha doğru bir şekilde aktarabilme fırsatımız oluyor." dedi.

Yapılandırma çağrısı

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun 9 Haziran'da yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Kurt, 31 Ağustos'a kadar vatandaşların başvurularını kabul edeceklerini ve 1 Kasım'da da peşin veya taksitli ödeme durumunun ilk vade tarihi söz konusu olduğunu belirtti. Kurt, "Bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihi ve bu tarihten önceki sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, idari para cezaları, özel bina inşaatları ve ihale inşaatlarından kaynaklanan eksik işçilik tutarlarına ilişkin sigorta primlerini, fazla ve yersiz ödemeleri, isteğe bağlı sigorta primleri, tarım sigorta primlerini biz yapılandırma kapsamına alıyoruz. Yapılandırmanın çok avantajları var. Bir kere geçmiş yıllara ait anapara üzerine işlemiş olan gecikme cezası ve zamları tamamen siliyoruz. Peşin ödemede ana para üzerine işletilen kanuni faizinde yüzde 90'ını siliyoruz. Anapara artı yüzde 10 faizle vatandaşımız borç yükünden kurtulmuş oluyor. İki taksit içerisinde ödenirse bu işleyen vaizin yüzde 50'sini, yarısını siliyoruz. İdari para cezalarında yapılandırma başvurusunda hemen yüzde 50'sini siliyoruz. Yine Bağ-Kur ihya süreleri dediğimiz yani daha önce Bağ-Kur mükellefi olup da 31 Ekim 2020 ve bu tarihten önce ödenmemiş Bağ-Kur sigorta prim borçlarını da biz yapılandırma kapsamına alıyoruz. Vatandaşlarımız borçlarını ödemek suretiyle emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar" diye konuştu.

Manisa Hemşehri Kültürleri Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş de SGK Müdürü Yavuz Kurt'a verdiği güzel bilgilerden dolayı teşekkür etti. Güneş, vatandaşları yapılandırmadan faydalanmaya davet ederken, toplumun her kesimini de pandemiyle mücadelede aşı çağrısında bulundu. - MANİSA

SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi
SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi
SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ Kur, Sigorta, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK Müdürü Kurt STK başkanlarını yapılandırma hakkında bilgilendirdi - Son Dakika Ekonomi


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