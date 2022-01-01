SGK'nin 2021'deki hizmetlerine ilişkin video hazırlandı Açıklaması - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2021'de vatandaşlara sağladığı destek ve gerçekleştirdiği faaliyetler videoyla anlatıldı.

SGK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan "2021'de sizin için çalıştık" başlıklı videoda, şu bilgilere yer verildi:

"12 milyondan fazla emeklimize 24,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Girişimcilerimizi ve istihdamı destekledik. 1 milyon 819 binden fazla iş yeri için 48,4 milyar lira destek sağladık. Kayıt dışılık oranını yüzde 29,5'lere düşürdük. Genç girişimcilerimize 2 milyar 169 milyon lira prim desteği verdik. Yapılandırmayla prim ödeme kolaylığı getirdik. 1 milyon 526 bin başvuru için 71 milyar 392 milyon lira alacağı yapılandırdık. Bu kapsamda yaklaşık 6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik.

Yaptığımız yeni düzenlemeyle ödemelerde yüzde 10-30 oranında artış sağlayarak vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağladık. 2021'de 396 ilacı geri ödeme listesine aldık. Toplamda geri ödeme listesindeki ilaç sayısını 8 bin 418'e çıkarttık."

Şehit ve gazi çocukları ile gazilere 73,6 milyon lira eğitim öğretim yardımı yapıldığının aktarıldığı videoda, kadınların çalışma hayatında en büyük destekçileri oldukları, 24 bin 582 anneye 25 milyon 542 bin 725 avro hibe ödemesi yaptıkları kaydedildi.

Videoda, "Elektronik ortamda 150'den fazla uygulamamızın yer aldığı e-Devlet'te en çok tıklanma oranıyla yine ilk sırada yerimizi aldık. Alo 170 ile 142 milyon 597 bin 382 çağrıyı cevaplandırdık. 185 milyon 600 bin SMS Bilgilendirme Sistemimizle vatandaşımızı bilgilendirdik." ifadeleri kullanıldı.