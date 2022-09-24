SGK'nın ödemediği kanser ilacı için yargı kararı - Son Dakika
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SGK'nın ödemediği kanser ilacı için yargı kararı

24.09.2022 11:40
SGK'nın ödemediği kanser ilacı için yargı kararı

ANKARA 14'üncü İdare Mahkemesi, akciğer kanseri olan H.G.'nin (70) tedavide kullanması gereken ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ve kürü 1300 euro olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karışlanmasına hükmetti.

ANKARA 14'üncü İdare Mahkemesi, akciğer kanseri olan H.G.'nin (70) tedavide kullanması gereken ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ve kürü 1300 euro olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karışlanmasına hükmetti.

Emekli H.G.'ye, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'lenvatinib' etken maddeli 'Lenvima' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. H.G., yurt dışından getirilen ve kürü 1300 euro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK ise ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.

YARGIYA BAŞVURDUH.G., avukatı Eliz Atlı aracılığıyla Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve bir an önce tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu. Dilekçede, "İlacın SGK tarafından karşılanmaması, müvekkilin tedaviye ulaşmasını engelleyecek ve müvekkili her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştıracaktır. Bundan dolayı sayın mahkemeden talep ettiğimiz teminatsız yürütmenin durdurulması müvekkil bakımından hayati önemi haizdir. Karar verilmemesi halinde, müvekkilin tedavisinin devamı için çok önemli olan ilacın parası karşılanamayacak ve sağlığı bakımından telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkması gündeme gelecektir" denildi.Dilekçede, daha önce verilen benzer kararlar ile birlikte hastane raporları da sunuldu.MAHKEME: SGK KARŞILASINBaşvuruyu değerlendiren Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi ise 7 gün içinde karar vererek SGK'nın kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Kararda; dava konusu işlemin, davacının yaşam hakkıyla ilgili olduğu belirtilerek, ilacın davalı idarenin savunması alınıncaya ya da savunma süresi geçtikten sonra yeniden karar verilinceye kadar SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi. Ayrıca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı örneğinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi istendi.'KARAR NİHAİ DEĞİL'Kararı değerlendiren avukat Eliz Atlı, "Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir ve müvekkil söz konusu bu ilacı tedavisinden fayda gördüğü müddetçe kullanmak zorundadır. Bundan dolayı ilgili tedavinin müvekkil bünyesinde ne kadar süre uygulanacağı belli değildir. Bu taleplerle SGK'ya başvurduğunda talebi Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili geri ödeme şartlarını sağlamadığı için reddedilmiştir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 'Lenvima'nın kullanılmasına onay vermiştir. Bu hukuki yolun amacı, devletin iki kurumu olan SGK ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu arasında meydana gelen görüş ihtilafını önlemek ve hastaları 'tek çare' olarak adlandırılan tedavi yöntemine kavuşturmaktır. Mahkemece yapılan ilk inceleme sonucunda yürütmenin durdurulması talebimiz haklı bulundu ve müvekkil, mahkeme nihai karar çıkıncaya kadar SGK'nın ilacı karşılamasına karar verdi. Mahkeme kararında, hukuka aykırı olarak iddia ettiğimiz işlemin yaşam hakkına yönelik olduğunu, işlemin uygulanması halinde sağlık açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını belirtti. İlgili karar bir nihai karar değil ara karar niteliğindedir" dedi.

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Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'nın ödemediği kanser ilacı için yargı kararı - Son Dakika

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