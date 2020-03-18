SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, SGK binasının yanındaki taksi durağında, kumru ve güvercin besleyen çalışanlar ile bazı memurlar arasında tartışma yaşandı.



Durak çalışanları, kuşların yem yediği kaldırıma memurların araç park etmesi nedeniyle ezilerek öldüğünü ileri sürerken, memurlar ise kuşların kirlilik oluşturduğunu iddia ederek belediyeye şikayette bulundu. Taksi durak başkanı Şahin Özdemir, yağmurlu bir günde kedinin saldırdığı yaralı bir kumruyu kurtararak tedavi ettirdiğini söyledi. Kumruyu veterinere götürerek tedavi ettirdiğini belirten Özdemir, "Buraya alıştı ve gitmez oldu. Çam ağacında yuvası vardı. Zamanla sayıları arttı. Duraktaki arkadaşlarla 'hep birlikte bakalım. Yemini buğdayını verelim' dedik. Kumruların içine 3 tane de güvercin karıştı." dedi.



Özdemir, küçükken güvercin beslediğini anlatarak, taksi durağının saçağına yuvalar yaptığını anlattı. Yavrularıyla birlikte 12 kuş bulunduğunu ifade eden Özdemir, "Kurum çalışanlarından bazıları, araçlarını kuşların yem yediği çam ağacının bulunduğu kaldırıma park ediyor. Güvercinler yem yiyecek yer bulamayınca kurumun bahçesine araç girişinin yapıldığı yere iniyorlar. Çalışanlar da jet gibi içeri giriyorlar. Elektrikli kapıyı kullanmıyorlar. Kaç tane güvercinimi ezdiler." diye konuştu. Özdemir, konuyu kurum müdürüne ileterek, çalışanların biraz daha itinalı olmalarını istediğini aktardı. Bazı memurların sonrasında kendisine, "Sen kimsin? Burada güvercin besleyemezsin. Götür evinde besle." dediğini ileri süren Özdemir, şunları kaydetti: "Ben de 'Burası kimsenin değil. Kanatlı kuş. Biz de merhamet ediyoruz, yem veriyoruz. Ben götürsem de buraya alışmışlar. Tekrar gelirler.' dedim. İki kişi özellikle inatlarını sürdürdü. Araç koydukları yer kaldırım. Kendi dairesinin bahçesine koymuyor. Ben de 155'i aradım. Memur arkadaşlar, aracı çektirdi. O sırada araç sahibi bize bir sürü hakaret etti."



Özdemir, kuşları besledikleri için belediyeye yazılı olarak şikayet edildiğini, zabıtaların taksi durağına gelerek, kurumun bahçesini kirlettikleri gerekçesiyle kuşların kaldırmasını istediğini aktardı.



Konuyu, Cimer'e, Valiliğe ve belediyeye ileterek şikayette bulunduğunu dile getiren Özdemir, 25 tane kuştan 12 tane kaldığını da sözlerine ekledi. - MUĞLA