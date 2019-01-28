Sgk Prim Borçları Son Ödeme Tarihi Uzatıldı

Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, SGK prim borçlarını yapılandırılmasının son ödeme tarihinin 28 Şubat 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, SGK prim borçlarını yapılandırılmasının son ödeme tarihinin 28 Şubat 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.



Kırklareli SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 11/05/2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan kanun ile kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmişti. 7143 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek bu kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlandırılacaklar. 7143 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, 28/12/2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlerden, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanların, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine talepte bulunmaları gerekmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi edinilmesi için en yakın sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir" denildi. - KIRKLARELİ

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