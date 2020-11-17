Bakan Selçuk: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık - Son Dakika

Bakan Selçuk: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık

17.11.2020 14:27
Bakan Selçuk: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında' yazılı açıklama yaptı. Selçuk sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında SGK'ya ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını bildirdi. Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirtti.

'BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLARINI DONDURUYORUZ'Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini kaydetti. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.'BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK'

Bakan Selçuk, işverenlerin başvurularını e- Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini kaydeden Selçuk, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını ifade etti. Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.


Bakan Selçuk: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziya Selçuk, Bağ Kur, prim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık - Son Dakika


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