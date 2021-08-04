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SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı - Son Dakika

SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı

04.08.2021 13:32
SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı, System.String[]

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak, prim borcu nedeniyle emekli olamayan ya da doğum ve askerlik borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilecek durumda olan sigortalıların kredi ile yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerini belirtti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak, prim borcu nedeniyle emekli olamayan ya da doğum ve askerlik borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilecek durumda olan sigortalıların kredi ile yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerini belirtti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Kurumları ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 28 Temmuz günü imzalanan protokolle, prim borcundan dolayı emekli olamayan, esnaf, sanatkar ve çiftçilerin herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olabilmelerine olanak sağlandığını söyledi.

Kimler yararlanabilecek?

İmzalanan protokolden kimlerin yararlanabileceğini aktaran Kurt, "SGK ile sayılan kamu bankaları arasında imzalanan protokole göre; 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, zorunlu veya isteğe bağlı birikmiş sigorta prim borcunu ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısı olup 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında hizmet borçlanması (doğum ve askerlik gibi) yapmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 tarım sigortalıları ve Ek-6 kapsamındaki taksi ve dolmuş şoförleri, bankadan kredi kullanmak suretiyle prim borçlarını ödeyebileceklerdir." dedi.

Faiz ve vade oranları ne olacak?

SGK'ye borcu olan sigortalıların protokol imzalanan 3 kamu bankasıyla aylık yüzde 1,55 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini kaydeden Kurt şunları söyledi: "Kredi kullanmak isteyen sigortalılarımız, 7326 sayılı Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırmasından faydalanmak için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar SGK İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeyi ihmal etmemeliler. Yapılandırma başvurusunda bulunan veya hizmet borçlanması yapacak sigortalılarımız kredi olanağından yararlanabilmek amacıyla SGK il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerimize müracaat edeceklerdir. Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için prim borçları dışında engel bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde kendilerine yapılandırılan borçlar, cari dönem borçları, ihya tutarları veya hizmet borçlanma tutarları ile bu borçların peşin olarak ödenmesi durumunda bağlanacak olan yaşlılık aylığını gösteren bir belge (Ek-2) verilecektir. Sigortalılarımız söz konusu belge ile banka şubelerine kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi başvurusunun uygun bulunması halinde, bankanın düzenlediği yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunulacaktır. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde tahsil edilecektir." - MANİSA

SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Manisa, Emekli, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK prim borçlularına kredi ile emeklilik olanağı - Son Dakika Ekonomi


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