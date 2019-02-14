“SGK prim yapılandırmasında 28 Şubat son gün”
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in katıldığı bir toplantıyla, üyelerini bilgilendirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa
Şubesi, SGK
Bursa İl Müdürü Erhan Karaca
ve İŞKUR
Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in katıldığı bir toplantıyla, üyelerini bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00
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