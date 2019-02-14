Son Dakika Haberleri: “SGK prim yapılandırmasında 28 Şubat son gün”

“SGK prim yapılandırmasında 28 Şubat son gün”

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in katıldığı bir toplantıyla, üyelerini bilgilendirdi.

“SGK prim yapılandırmasında 28 Şubat son gün”, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in katıldığı bir toplantıyla, üyelerini bilgilendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00 

İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “SGK prim yapılandırmasında 28 Şubat son gün”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]