SGK prim yapılandırmasında ilk ödemelerin 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor - Son Dakika

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, sosyal güvenlik prim borçlarını yeniden yapılandıran işveren ve sigortalıların ilk taksiti ya da tamamını 31 Mart'a kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Şenel, gazetecilere, sosyal güvenlik prim borçlarını ödeyemeyenler için büyük avantaj sağlayan yeniden yapılandırma çalışmasının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Avantajlardan faydalanmak isteyenlerin yapılandırılan tutarın ilk taksitini ya da peşin ödeme tercih edilmiş ise tamamını çarşamba gününe kadar ödemeleri gerektiğinin altını çizen Şenel, "Ödeme yapmayanlar kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma hakkını kaybedecek. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve cari ay primlerin de teşvikli olarak ödenmesine imkan getiren bu haktan yararlanmak için tanınmış olan fırsatın kaçırılmaması gerekir." dedi.

SGK borç yapılandırmasının, 4/B kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da önemli avantajlar sağladığını aktaran Şenel, Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borçlarını da 31 Mart'a kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet sürelerinin yeniden canlandırılacağını anlattı.

Şenel, daha önce hiç gelir testine başvurmayan GSS sigortalıların 31 Mart'a kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtlarının güncelleneceğini bildirdi.

Yine gelir testi sonucuna göre GSS prim borçlarının devlet tarafından ödenebileceğini anlatan Şenel, gecikme zammı alınmaksızın nisan sonuna kadar ödenebileceğini kaydetti.