Sgk Sağlık Uygulama Tebliği'ne İlişkin Düzenleme ile 45'i Kanser İlacı Toplam 413 İlaç Geri Ödeme...
1 saat önce
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin düzenleme ile 45'i kanser ilacı toplam 413 ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin düzenleme ile 45'i kanser ilacı toplam 413 ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:38 Kaynak: AA
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
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