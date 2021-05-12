SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı - Son Dakika

SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı

12.05.2021 22:23
SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı, System.String[]

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır. Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın- yayın organlarında çıkan 'SGK'da Prostat Raporu Krizi' başlıklı haberde; SGK'nın SUT'ta yaptığı değişiklikle, prostat büyümesinde kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği ve uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda olan hastaların 10 günde bir hastaneye gitmeleri gerektiği şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

'TÜM BRANŞLARDAKİ UZMAN HEKİMLERLE REÇETELENDİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK'

Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ile olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde bir engel bulunmamaktadır. Yine prostat ilaçlarına ilişkin raporlar herhangi bir branştaki uzman hekim tarafından düzenlenmekte iken, rapor düzenleme yetkisi konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verilmiştir. Ancak ilaçlar eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilebilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE YENİ RAPOR ALMAYA GEREK YOKTUR'

"Prostat büyümesi hastalığı spesifik bir ürolojik hastalık olup ilaç raporlarının da herhangi bir branştaki hekim yerine üroloji uzmanı hekim tarafından düzenlenmesi tedavi etkinliğini arttıracaktır" denilen açıklamanın devamında, şunlara değinildi:

"Ayrıca, düzenlemeden önceki raporlar pandemi nedeniyle ikinci bir talimata kadar geçerli olup, hastaların pandemi sürecinde yeni rapor almalarına gerek bulunmamaktadır. Ellerindeki raporlar ile ilaçlarını almaya devam edebileceklerdir."

Açıklamada, uzun süredir antibiyotik kullanan hastalarla ilgili iddiaya ilişkin ise "Yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotikler bulunmaktadır. Bu antibiyotiklerin taburcu sonrası da kullanılması gereken hallerde, kullanım süresi 10 gün ile sınırlandırılmıştır. 10 günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesi de mümkündür. Damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen bu antibiyotikler mutlaka sağlık tesisinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu antibiyotiklerin uygulanması için hastalar zaten her gün sağlık tesisine başvurmaktadır. Düzenlemeden kaynaklı olarak ayrıca bir hastane başvurusu oluşmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

'DÜZENLEMELER HASTA SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ AMACIYLA YAPILMIŞTIR'

Bu ilaçların; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri gibi yan etkileri ile yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında; 10 günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirmesi gerekliliğinin akılcı antibiyotik kullanımı açısından önem arz ettiği bildirilen açıklamada, "Anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır. Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Haber:  ANKARA,


Sosyal Güvenlik Kurumu, Prostat, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar, Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar, Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi Uyurgezer genç kız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı Uyurgezer genç kız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi         
22:24
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki İslam karşıtı tasarıya tepki! Macron'u kürsüden uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki İslam karşıtı tasarıya tepki! Macron'u kürsüden uyardı         
21:09
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı         
20:38
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var         
20:10
Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü         
19:59
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada         
17:26
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 22:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement