"SGK teşviki" süresinin yıl sonuna kadar uzatılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'SGK teşviki' süresinin yıl sonuna kadar uzatılması - Son Dakika

"SGK teşviki" süresinin yıl sonuna kadar uzatılması

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviki süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirterek, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviki süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirterek, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvikinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını anımsattı.

İlave teşvikten sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup desteklemeye devam ediyoruz."

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimden yıl sonuna kadar yararlanmaya devam edecek il ve ilçeler şunlar:

"Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van. İlçeler ise Bozcaada ve Gökçeada."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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