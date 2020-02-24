Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviki süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararının işletmeler açısından yararlı olduğunu belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 51 ili kapsayan uygulamadan Giresun'un da yararlandığını ifade etti.

İşletmelerin işçi maliyetleri açısından olumlu bir karar alındığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak talep edilen uzatma, gelişmişlik endeksi düşük illerde faaliyet yürüten özellikle yerel işletmelerin ayakta kalabilmesi açısından yararlı olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlave 6 puanlık sigorta primi indiriminin de desteğiyle işletmelerin kapasitelerini koruması açısından günün koşulları hesaplanmak kaydıyla sürenin en az beş yıla çıkartılmasını arzuluyoruz."