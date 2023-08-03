SGK ve vergi borç ödemeleri için son günler - Son Dakika
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SGK ve vergi borç ödemeleri için son günler

03.08.2023 09:46

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için son ödeme günü bugün. Vergi borçları ve motorlu taşıtlar ile gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın. Ödemelerin 23.59'a kadar yapılması gerekiyor. İndirimden yararlanmak için ödemelerin aksatılmaması önemli.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için bugün son ödeme günü. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

ÖDEMELERİN 23.59'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

VERGİ BORÇLARI İÇİN SON GÜN YARIN

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN KAÇIRMAMAK GEREKİYOR

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.

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Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk SGK ve vergi borç ödemeleri için son günler - Son Dakika


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