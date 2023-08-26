Borç yapılandırmasında peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılmış, ancak sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsilat sisteminde yaşanan yoğunluktan dolayı son günü 3 Ağustos olarak güncellemişti. Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin kanundan yararlanması için bu tutarları 31 Ağustos'a kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri gerekiyor.
SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerin/sigortalıların bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için iş yerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Hukuk › SGK'ya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma ödemeleri için son gün 31 Ağustos - Son Dakika