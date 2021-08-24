SGK yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz'den yapılandırma çağrısı

" Başvuru yapanlar yüzde 73 oranında gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacak"

ANTALYA - Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, SGK yapılandırmasında son güne yaklaşıldığını belirterek, "31 Ağustos Salı günü itibariyle başvurular sona erecek. Yapılandırma vatandaşlarımıza çok güzel imkanlar sunuyor. Pandemi dönemi içerisinde sigortalı vatandaşlarımız ve işverenlerimiz zor bir süreçten geçti. Bu süreç içerisinde bu yapılandırma çok güzel destek ve katkı oluşturuyor" diyerek vatandaşları yapılandırma imkanından yararlanmaya davet etti.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunun detaylarını paylaştı. Deniz, yapılandırma başvurularında son güne yaklaşıldığının uyarısında bulunarak, vatandaşları başvuruya davet etti. Kanun hakkında bilgi veren Deniz, "Bu kanun kapsamda birçok borçların yapılandırması söz konusu olduğu gibi kurumumuz alacaklarının da yapılandırması söz konusudur. 2021 Nisan ayı itibariyle kurumumuza borcu bulunan işveren ve sigortalılarımızın sigorta pirimi, işsizlik sigortası pirimi, idare para cezası, yersiz kaynaklardan kaynaklanan rücu alacakları, bu kapsamda yapılandırma içerisinde yer almaktadır. Başvurular yoğun bir şekilde yapılıyor. Son günlere yaklaşıyoruz. 31 Ağustos Salı günü itibariyle başvurular sona erecek. İşveren ve sigortalılarımızın bu yapılandırmayı kaçırmadan başvurularını yapmalarını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yüzde 73 itibariyle gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacak"

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirten Deniz, "İşverenlerimiz SGK üzerinden yapabilecekler. Bizim internet adresimizden indirecekleri başvuru formu ile birlikte posta yolu ile de başvurularını yapabilecekler. Yapılandırma vatandaşlarımıza çok güzel imkanlar sunuyor. Pandemi dönemi içerisinde sigortalı ve işverenlerimiz zor bir süreçten geçti. Bu süreç içerisinde bu yapılandırma çok güzel destek ve katkı oluşturuyor. Ben bunu güzel bir örnek ile açıklamak istiyorum. 2010 yılından kaynaklanan bir prim borcu bulunan işverenimizin örneğin bin 200 TL borcu var. Bugün itibariyle bin 200 TL olan borç 4 bin 150 TL'ye ulaşıyor. Bu sigortalımız ya da işverenimiz bize başvuruda bulunduğu andan itibaren yüzde 73 itibariyle gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacak. Eğer 1 Kasım 2021 tarihine kadar bu borç ödenir ise bin 277 TL ödeyerek borçtan kurtulacak. İlaveten sadece 77 TL bir tutar ödenecek" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunsunlar"

Yapılandırma ile sigortalı vatandaşların ve işverenlerin çok daha fazla imkana sahip olacaklarını belirten Deniz, "Nedir bunlar; borcu yoktur yazısını başvuru yapıp ilk taksiti ödedikten sonra hemen alabiliyorlar. Bunun için herhangi bir teminat istemiyoruz. Teminat olmaksızın bu yapılandırma kapsamına kendisi başvuruda bulunabiliyor. Bu yapılandırma imkanlarından yararlanıyor. Kurum üzerinde herhangi bir haciz varsa ödemeler nispetinde haciz işlemleri kaldırılıyor. Prim teşviklerinden de yapılandırmaya başvuran kişiler yararlanmaya başlıyorlar. Hem maliyet azaltıcı, hem de geçmişte borçları temizleme açısından son derece büyük imkanlara sahip oluyorlar. Tüm vatandaşlarımız 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunsunlar. Bu imkan her zaman ele geçmez. Bu fırsatı kaçırmasınlar" açıklamasına yer verdi.