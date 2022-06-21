SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı

21.06.2022 21:45
SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğrattıkları tespit edilen çete üyesi 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak, doküman ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda, alınan 529 sağlık raporunun usulsüz olduğu, bazı vatandaşların evrakta sahtecilikle emekli edildiği belirlendi. Raporlarla yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri sebebiyle, kamunun, 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon: 51 gözaltı

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Samsun merkezli operasyonda, Mardin, İstanbul, Elazığ, İzmir ve Mersin'de olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.

SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon: 51 gözaltı

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak, doküman ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon: 51 gözaltı
SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon: 51 gözaltı
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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