Son Dakika › Güncel › SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon - Son Dakika
SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
6 saat önce
Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden yapılan paylaşımda, "KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.
Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı