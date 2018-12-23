Sgm'de 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor'
3 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yeni bir proje ile daha çocuklarla buluşacak. 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor' isimli yeni proje ile minikler ilgi duydukları şeyleri alanlarında uzman kişilere sorma fırsatı yakalayacaklar. Alanlarında tecrübe sahibi isimler çocuklarla bir araya gelerek bilgi, birikim ve başarı hikayelerini aktaracaklar.
Programın temel amacında çocuklar soracak onlar tecrübelerini anlatacaklar. Program 30 Aralık
Pazar günü SGM'de 15.30'da gerçekleşecek. İstanbul
Muhafızları filminin yapımcısı Ammar Gündüz ile Sunucu Lemi Filozof programın konuğu olacak. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, programımıza tüm çocukların davetli olduğu ifade edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:50 Kaynak: İHA
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