Son Dakika Haberleri: Sgm'de 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor'

Sgm'de 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor'

3 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Sgm'de 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor', System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yeni bir proje ile daha çocuklarla buluşacak. 'Çocuklar Bir Bilene Soruyor' isimli yeni proje ile minikler ilgi duydukları şeyleri alanlarında uzman kişilere sorma fırsatı yakalayacaklar. Alanlarında tecrübe sahibi isimler çocuklarla bir araya gelerek bilgi, birikim ve başarı hikayelerini aktaracaklar.

Programın temel amacında çocuklar soracak onlar tecrübelerini anlatacaklar. Program 30 Aralık Pazar günü SGM'de 15.30'da gerçekleşecek. İstanbul Muhafızları filminin yapımcısı Ammar Gündüz ile Sunucu Lemi Filozof programın konuğu olacak. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, programımıza tüm çocukların davetli olduğu ifade edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:50 Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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