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SGM'de 'İşaret dili' kursu başladı

27 dakika önce

Adapazarı SGM yaz kursu öğrencileri 'İşaret Dili' kursu sayesinde kendilerini ifade edebilmeyi, işitme engelli vatandaşlar ile iletişim kurarak sosyal bütünleşmeye katkı sağlamayı öğretiyor.

SGM'de 'İşaret dili' kursu başladı, System.String[]
Adapazarı SGM yaz kursu öğrencileri 'İşaret Dili' kursu sayesinde kendilerini ifade edebilmeyi, işitme engelli vatandaşlar ile iletişim kurarak sosyal bütünleşmeye katkı sağlamayı öğretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde yaz kursu eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda 'İşaret Dili' kursuna katılan minik öğrenciler, işaret dili alfabesini ve işaret dilinde günlük temel kavramları öğrenerek işitme engelli bireylerle iletişim kurmaları hedeflenmektedir. Program dahilinde 3 haftalık kısmı tamamlayan minikler, işaret dili alfabesi, günlük temel kavramlar, kişi, zamirler, akraba ve aile bireylerinin tanıtılması hakkında bilgiler edinmişlerdir. Çocuklar bu kurs sayesinde işaret dili ile kendilerini ifade edebilmeyi, işitme engelli vatandaşlar ile iletişim kurarak sosyal bütünleşmeye katkı sağlamayı öğretiyor. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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