Sgm'de Tişört Boyama Etkinliği Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri ve Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri tişört boyama etkinliğinde buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri ve Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri tişört boyama etkinliğinde buluştu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri ve Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri tişört boyama etkinliğinde buluştu. Tişörtleri gökkuşağı renklerine boyayan öğrenciler aynı zamanda müzik eşliğinde dans ederek keyifli vakit geçirdi. Programın sonunda boyadıkları tişörtlerle fotoğraf çekilen öğrenciler böyle renkli ve güzel bir etkinliği düzenlediği için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



"Yüreğinde engel olmayanlar"



Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, "Engelli Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak sinema etkinlikleri, konferanslar ve boyama etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikteki amacımız engelli öğrencilerimizin yeni arkadaşlıklar edinmesi. Etkinlik öğrencilerimize moral oldu ve aslında engelin farklılık olmadığını böyle kaynaşmalarla daha iyi kavrıyorlar. Buraya gelen öğrenciler onlarla tişört boyayarak, dans ederek onların yüreğine dokundu ve yüreğinde engeli bulunmayan herkesin aynı olduğunu gösterdiler. Bizler öğrencilerimizi dans ederken ve eğlenirken görünce çok mutlu oluyoruz, onların morallerinin yüksek oluşu bizleri de mutlu ediyor. Böyle renkli bir etkinlikte bize katılan KYK öğrencilerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - SAKARYA

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