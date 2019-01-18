Son Dakika Haberleri: Sgm'de Veli-çocuk Buluşma Günleri Düzenlendi

Sgm'de Veli-çocuk Buluşma Günleri Düzenlendi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de Veli-Çocuk Buluşması düzenlendi.

Sgm'de Veli-çocuk Buluşma Günleri Düzenlendi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de Veli-Çocuk Buluşması düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezi'nde veli-çocuk buluşma günleri düzenlendi. Veliler çocuklarıyla birlikte çeşitli derslere girerek interaktif çalışmalarda bulundular. Eğitimcilerden dönem içerisinde işlenmiş olan dersler hakkında bilgiler alan aileler, evlatlarının eğitim heyecanına ortak oldular. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Velilerimiz, çocuklarımızın derslerine gelerek onların heyecanına ortak olma, SGM'de gerçekleştirilen eğitimlere dair bilgi sahibi olma fırsatı yakaladılar. Eğitimcilerimiz ilk dönem değerlendirmesi ve 2. döneme ilişkin bilgileri ailelerimizle paylaştı. Velilerimizle çocuklarını bir araya getirmeye, ortak etkinliklerde buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah 2. dönem eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam
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