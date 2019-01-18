Sgm'de Veli-çocuk Buluşma Günleri Düzenlendi
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de Veli-Çocuk Buluşması düzenlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
SGM'de Veli-Çocuk Buluşması düzenlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezi'nde veli-çocuk buluşma günleri düzenlendi. Veliler çocuklarıyla birlikte çeşitli derslere girerek interaktif çalışmalarda bulundular. Eğitimcilerden dönem içerisinde işlenmiş olan dersler hakkında bilgiler alan aileler, evlatlarının eğitim heyecanına ortak oldular. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Velilerimiz, çocuklarımızın derslerine gelerek onların heyecanına ortak olma, SGM'de gerçekleştirilen eğitimlere dair bilgi sahibi olma fırsatı yakaladılar. Eğitimcilerimiz ilk dönem değerlendirmesi ve 2. döneme ilişkin bilgileri ailelerimizle paylaştı. Velilerimizle çocuklarını bir araya getirmeye, ortak etkinliklerde buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah 2. dönem eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı