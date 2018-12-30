Sgm'ler Minik Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), farklı okullardan gelen minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), farklı okullardan gelen minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Adapazarı
SGM bu kapsamda son olarak Arifiye Hanlı
İlkokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler Akıl Oyunları
, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar. Arifiye Hanlı İlkokulu öğrencilerinden Yaren Şentürk, "Öncelikle bize sıcak davrandığınız çok teşekkür ederiz. Özellikle drama dersinden çok memnun kaldık. Sosyal Gelişim Merkezi'ni çok sevdik. İnşallah bir gün bir daha karşılaşırız" dedi. Öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezi'nde geçirdikleri gün dolayısıyla şiir kaleme aldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA
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