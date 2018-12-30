Son Dakika Haberleri: Sgm'ler Minik Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Sgm'ler Minik Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), farklı okullardan gelen minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Sgm'ler Minik Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), farklı okullardan gelen minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Adapazarı SGM bu kapsamda son olarak Arifiye Hanlı İlkokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar. Arifiye Hanlı İlkokulu öğrencilerinden Yaren Şentürk, "Öncelikle bize sıcak davrandığınız çok teşekkür ederiz. Özellikle drama dersinden çok memnun kaldık. Sosyal Gelişim Merkezi'ni çok sevdik. İnşallah bir gün bir daha karşılaşırız" dedi. Öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezi'nde geçirdikleri gün dolayısıyla şiir kaleme aldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Adapazarı, Hanlı, Arifiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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