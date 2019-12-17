SGM'lerde Mevlana çeşitli etkinliklerle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGM'lerde Mevlana çeşitli etkinliklerle anıldı - Son Dakika

SGM'lerde Mevlana çeşitli etkinliklerle anıldı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) Mevlana Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

SGM'lerde Mevlana çeşitli etkinliklerle anıldı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) Mevlana Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde Mevlana Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde duygu dolu anlar yaşanırken; Hz. Mevlana'yı anlamaya ve anlatmaya çalışan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen anma programlarına Adapazarı, Geyve ile Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımın olduğu programlarda duygusal anlar da yaşandı.


Adapazarı SGM'de Tasarım ve Becerikli Eller Atölyesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış oldukları semazen gösterisinin önünde 'Ney' sınıfı öğrencileri tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirdi. Sevilen ilahileri ney ile icra eden öğrencilerin performansı, gelen ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Mutfak sınıfı öğrencileri, semazenden kurabiyeler yapıp, üzerlerine Mevlana Celaleddin Rumi'nin 7 öğüdünü farkındalık oluşturmak adına etiketledi. Yapılan kurabiyeler etkinlikten sonra SGM velilerine ve misafirlerine dağıtıldı.


Karasu SGM'de Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi ile Drama kursu öğrencileri tarafından hazırlanan bir dizi etkinlik ile Mevlana Celaleddin-i Rumi anlamaya ve anlatılmaya çalışıldı. Program Tasavvuf müziği ile başladı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Karasu SGM'de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlana çizgi film animasyon gösterimi yedi öğüdün yedi farklı dilde okunması, şiir okunması ve menkıbe anlatma programı ile sona erdi.


Geyve SGM öğrencileri hazırlamış oldukları etkinliklerle Mevlana Haftasını dolu bir şekilde geçirdi. Drama sınıfı öğrencileri 'Kilometre Taşları ve Allah Aşkı' hikayelerini gölge oyunu ile sergilerken Bağlama ve Gitar sınıfı Ney eşliğinde ilahiler söyledi. Son olarak Kur'an-ı Kerim sınıfı öğrencileri 'Etme' şiirini seslendirdi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi, Adapazarı, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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