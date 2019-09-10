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SGM'lerde yeni dönem kayıtları başlıyor

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

SGM'lerde yeni dönem kayıtları başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve yeni inşa edilen Karasu SGM, birbirinden farklı 38 branş ve zengin içeriklerle yeni dönemde çocuklara eğitim sunmaya devam edecek. 29 Eylül günü kayıtların sona ereceği SGM'de Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve yeni inşa edilen Karasu şubelerinde yeni dönemde zengin içerikler ve birbirinden farklı 38 branşla çocuklara eğitim sunulacak. İlk ders zilinin 30 Eylül Pazartesi günü çalacağı SGM'lere kayıt olmak isteyen öğrencilerin 2 kurs seçme hakkının yanında 3. kurs olarak 'Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi' dersi de alabilecek. Öğrenciler, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ve Sosyal Gelişim Merkezi'nden bizzat yapabilecekler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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