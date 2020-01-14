SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

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SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Çocuk Kulüpleri tarafından hazırlanan 'Çocukça' isimli gazete minikler tarafından hazırlandı. Tasarımı ve içeriği tamamen çocuklara ait olan bu gazetede gündem, magazin, spor ve yemek köşeleri yer aldı. Tasarlanan bu gazete ile minik öğrenciler hem eğlendiler hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe dikkat çektiler. - SAKARYA
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