SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Çocuk Kulüpleri tarafından hazırlanan 'Çocukça' isimli gazete minikler tarafından hazırlandı. Tasarımı ve içeriği tamamen çocuklara ait olan bu gazetede gündem, magazin, spor ve yemek köşeleri yer aldı. Tasarlanan bu gazete ile minik öğrenciler hem eğlendiler hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe dikkat çektiler. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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