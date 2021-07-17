Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi

Brezilyalı orta saha Paulinho'nun transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a güçlü bir rakip çıktı. Fransız basınında yer alan iddialara göre, Dubai ekibi Shabab Al-Ahli Dubai yıldız futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın.
Fanatik'in Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; Bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli Dubai Club, devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde Shabab Al-Ahli yetkilileriyle görüşme gerçekleştirip transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.
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