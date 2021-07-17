Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi

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Brezilyalı orta saha Paulinho'nun transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a güçlü bir rakip çıktı. Fransız basınında yer alan iddialara göre, Dubai ekibi Shabab Al-Ahli Dubai yıldız futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın.

RESMİ İMZALARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ATILMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; Bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli Dubai Club, devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde Shabab Al-Ahli yetkilileriyle görüşme gerçekleştirip transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.