Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları - Son Dakika
Son Dakika Spor Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları - Son Dakika Spor

Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

15 dakika önce

AS Monaco'nun 2000-01 sezonunda Rennes'ten transfer ettiği Kongolu santrafor Shabani Nonda'nın 5 sezon formasını giydiği Fransız ekibindeki en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

AS Monaco'nun 2000-01 sezonunda Rennes'ten transfer ettiği Kongolu santrafor Shabani Nonda'nın 5 sezon formasını giydiği Fransız ekibindeki en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

Shabani Nonda, Rennes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
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