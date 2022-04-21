Shadowrun Trilogy Konsollar İçin Çıkış Yapacak - Son Dakika
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Shadowrun Trilogy Konsollar İçin Çıkış Yapacak

21.04.2022 19:32
Shadowrun Trilogy Konsollar İçin Çıkış Yapacak

Paradox Interactive'in yaptığı duyuruya göre Shadowrun Trilogy 21 Haziran'da konsollar için çıkış yapacak.

Shadowrun Trilogy Konsollar İçin Çıkış Yapacak

Paradox Interactive yaptığı duyuruya göre Shadowrun Trilogy 21 Haziran'da konsollar için çıkış yapacak.

Paradox Interactive yayınladığı bir duyuru videosuyla Shadowrun Trilogy'nin konsollara geleceğini duyurdu. Karanlık siberpunk  temalarla bezeli bir dünyada geçen Shadowrun oyunları 21 Haziran'da Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için çıkış yapacak. Oyunlara konsollar için ufak geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yapılacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

21 Haziran'da konsollara gelecek olan Shadowrun Trilogy'nin içinde üç oyun olacak. 2013 çıkışlı Shadowrun Returns ve devam oyunları olan Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut ile Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition. Shadowrun Returns oyuncular tarafından bir hayli benimsenmiş ve geliştirme aşamasında Kickstarter'da 1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Siberpunk ve fantastik temalarıyla bezeli karanlık bir dünyada çeşitli maceralara atıldığımız Shadowrun oyunları sıra tabanlı dövüş sistemine sahip RPG oyunlarıdır. Sundukları atmosferleri ve hikayeleriyle gerek oyunculardan gerekse de basından övgü alan seriye uzunca bir süredir yeni bir üye katılmıyordu. 2015'de çıkış yapan Hong Kong'dan bu yana sessizliğe gömülen seri de bu haberle tekrar gündeme gelmiş oldu.

Gelmiş Geçmiş En İyi Dizi Oyunları

Şu anda kullanımda olan bütün konsollara gelecek olan Shadowrun Trilogy, ufak tefek iyileştirmelere de tabi tutulacak. Yükseltilmiş grafikler, performans tarafında yapılan iyileştirmeler ve oynanışın kontrolcü odaklı olarak tekrardan elden geçirilmesi yapılan minik değişikliklerden bazıları. 21 Haziran'da konsol oyuncularıyla buluşacak olan Trilogy şu anda %25 indirimle ön siparişe de açılmış durumda. Paradox bu indirimle oyuna şimdiden sahip olmak isteyen oyunculara ufak bir kıyak geçmek istediğini gösteriyor. Eğer bir konsol sahibiyseniz ve Shadowrun oyunlarını deneyim etmek istiyorsanız, şimdi tam zamanı.

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Kaynak: SaveButonu

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