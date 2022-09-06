"Shaiqiu" Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin tarihi Chengkan köyündeki yerel bir gelenek. Sonbahar mahsulünün kış için nasıl kurutulup saklandığına bir bakın!
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış - Son Dakika
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