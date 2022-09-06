Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış - Son Dakika
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Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış

06.09.2022 16:40
Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış

"Shaiqiu" Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin tarihi Chengkan köyündeki yerel bir gelenek. Sonbahar mahsulünün kış için nasıl kurutulup saklandığına bir bakın!

"Shaiqiu" Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin tarihi Chengkan köyündeki yerel bir gelenek. Sonbahar mahsulünün kış için nasıl kurutulup saklandığına bir bakın!

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış - Son Dakika
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