"Shaiqiu" Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin tarihi Chengkan köyündeki yerel bir gelenek. Sonbahar mahsulünün kış için nasıl kurutulup saklandığına bir bakın!

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki 'Shaiqiu' Geleneğine Bir Bakış - Son Dakika

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