Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i yine yendi

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibi rakibini deplasmanda da 3-2 yenmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

İki takım arasında grupta İspanya'da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2'lik skorla kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)