Bu sonucun ardından grubunu 6 puanla son sırada tamamlayan lacivert siyahlılar, Avrupa kupalarına havlu attı. Shakhtar Donetsk ise 8 puanla 3. sırada yer alarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta İtalyan ekibi, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Shakhtar Donetsk , İtalya 'da karşı karşıya geldi.

Son Dakika › Spor › Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti - Son Dakika Spor

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