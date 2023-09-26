Shakira'ya İspanya'da vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika

Shakira'ya İspanya'da vergi kaçırma suçlaması

Shakira\'ya İspanya\'da vergi kaçırma suçlaması
Son Güncelleme: 26.09.2023 14:16

İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında yeni bir suçlama yapıldı. Savcılık, 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Shakira'nın 5,3 milyon avro vergi kaçırdığını belirtti. Davanın 20 Kasım'da başlaması planlanıyor ve 12 duruşma sonucunda 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülüyor.

İspanya'da savcılık, "Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulundu.
İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesinde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.
Savcılık, Kolombiyalı şarkıcının 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde Shakira'nın İspanya Maliyesinden 5,3 milyon avro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.
Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.
Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique ile birlikte Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon avro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.
Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.
Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.
Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.
Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Shakira'ya İspanya'da vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakira'ya İspanya'da vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika
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