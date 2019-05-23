Son Dakika Haberleri: Shanahan: 10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Shanahan: 10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar gerçeği yansıtmıyor

7 saat önce

– ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, ABD'nin Ortadoğu'ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladı.

Shanahan: 10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar gerçeği yansıtmıyor, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, ABD'nin Ortadoğu'ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladı. Odak noktalarının 'yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadıkları' olduğunu belirtti.

Yerel medya, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın, ABD'nin Ortadoğu'ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladığını duyurdu. Shanahan'ın yaptığı açıklamada, "10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar yok ve bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Şu an için odak noktamız, yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadığımızdır" dediği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:51 Kaynak: DHA
Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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