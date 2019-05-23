Shanahan'dan ABD'nin 'Orta Doğu'ya asker göndereceği' iddialarına yanıt
6 saat önce
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Orta Doğu'ya 5 bin veya 10 bin asker gönderecekleri iddialarının doğru olmadığını ancak ek kuvvet göndermelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:48
Savunma Bakan Vekili Shanahan, Orta Doğu
'ya 5 bin veya 10 bin asker gönderecekleri iddialarının doğru olmadığını ancak ek kuvvet göndermelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
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