Son Dakika Haberleri: Shanahan: F-35'lerin teslim edilmesini bekliyorum

Shanahan: F-35'lerin teslim edilmesini bekliyorum

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'ler) Onların teslim edilmesini bekliyorum.

Shanahan: F-35'lerin teslim edilmesini bekliyorum, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "( Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'ler) Onların teslim edilmesini bekliyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:14 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak Almanya Futbol Federasyonu Başkanı İstifa Etti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor 17. Türkiye Spor Ödülleri Dünya Yıldızlarının Katılımıyla Sahiplerini Bulacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Shanahan: F-35'lerin teslim edilmesini bekliyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]