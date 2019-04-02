Shanahan: F-35'lerin teslim edilmesini bekliyorum
1 saat önce
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'ler) Onların teslim edilmesini bekliyorum.
ABD
Savunma Bakan Vekili Shanahan, "( Türkiye
'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'ler) Onların teslim edilmesini bekliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:14
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