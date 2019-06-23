Son Dakika Haberleri: Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?
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Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?

59 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa getirilen isim Mark Esper oldu

Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa Mark Esper getirildi. Beyaz Saray tarafından cuma akşamı yapılan açıklama ile geçici olarak görevlendirilen Esper, Amerikan Senatosu'ndan da onay aldığı durumda bakan olarak atanabilecek.

Kesin atama gerçekleşene kadar Bakan Vekili sıfatıyla çalışacak Esper için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir dosya hazırlayacak. Söz konusu dosyada yer alan bilgiler, Senato üyelerine aktarılarak karar verme sürecinde etkili olacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08 
James Mattis, Dünya
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