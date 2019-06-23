Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?
59 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa getirilen isim Mark Esper oldu
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08
Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa Mark Esper getirildi. Beyaz Saray
tarafından cuma akşamı yapılan açıklama ile geçici olarak görevlendirilen Esper, Amerikan Senatosu'ndan da onay aldığı durumda bakan olarak atanabilecek.
Kesin atama gerçekleşene kadar Bakan Vekili sıfatıyla çalışacak Esper için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir dosya hazırlayacak. Söz
konusu dosyada yer alan bilgiler, Senato üyelerine aktarılarak karar verme sürecinde etkili olacak.
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı
Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
Boris Johnson'ın sevgilisiyle yaşadığı evden çığlıklar yükseldi, komşuları polis çağırdı