Son Dakika Haberleri: Shanahan'ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Shanahan'ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi

25 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi.

Shanahan'ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı; bilinen görüşler detaylı olarak aktarıldı. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, 6 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Shanahan'ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]