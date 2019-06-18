Shanahan'ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi
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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran
2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
tarafından cevabi bir mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı; bilinen görüşler detaylı olarak aktarıldı. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.
(İHA)
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