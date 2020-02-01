Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika Spor

Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum." dedi.

"Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" ifadesini kullanan Larkin, şu görüşlere yer verdi:

"Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."

Larkin, milli takım formalı bir görselini de paylaştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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