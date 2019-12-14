Shane Larkin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shane Larkin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Shane Larkin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Shane Larkin, AA'nın

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Larkin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Shane Larkin, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan 27 yaşındaki Larkin, spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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