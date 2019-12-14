Shane Larkin, AA'nın

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Larkin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Shane Larkin, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan 27 yaşındaki Larkin, spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçti.